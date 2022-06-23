G7 и НАТО в скором времени проведут встречу

06:49 23 июня Киев, Украина

На следующей неделе пройдет заседание "Большой семерки" и НАТО для того, чтобы разработать новый план усиления давления на рф и также обсудят позицию Китая.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.



По словам официальных лиц, включение лидеров Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии в работу саммита НАТО было направлено на то, чтобы показать, что война в Украине не отвлекла внимание западных стран от Китая.



Ожидается, что лидеры G7 также рассмотрят экономические действия Китая, который в последние годы ведет себя еще более агрессивно, сказал один из чиновников администрации Байдена.

"Война россии против Украины активизировала наши партнерские отношения во всем мире, — сказал еще один источник. – Однако это не значит, что Украина заставляет нас отводить взгляд от Китая. На самом деле, как раз наоборот".

По словам представителя Белого дома, новая стратегическая концепция, которую должны принять лидеры НАТО, будет направлена на устранение угроз, существующих как со стороны россии, так и Китая.



Президент Украины Владимир Зеленский выступит на обеих встречах в онлайн-формате.