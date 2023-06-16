ФСБ рф разоблачила "шпионаж" США с помощью устройств Apple

ФСБ рф заявила о "разоблачении разведывательной деятельности Соединенных Штатов Америки", которая осуществлялась посредством использования устройств от компании Apple.
Об этом 1 июня сообщило российское агентство со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По информации ФСБ, американские спецслужбы предположительно использовали программу-вирус, которая позволяла осуществлять слежку за тысячами пользователей мобильных устройств Apple, включая дипломатических представителей россии.
Согласно заявлению ФСБ, заражению были подвергнуты несколько тысяч телефонов данной марки.
Были выявлены случаи заражения не только отечественных пользователей, но и иностранных абонентов, использующих сим-карты, зарегистрированные на дипломатических представительствах и посольствах в россии, включая страны НАТО, постсоветского пространства, а также Израиль, САР и Китай.
В ФСБ отметили, что полученная информация "свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведывательным сообществом", в частности, с Агентством национальной безопасности США.
Об этом 1 июня сообщило российское агентство со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По информации ФСБ, американские спецслужбы предположительно использовали программу-вирус, которая позволяла осуществлять слежку за тысячами пользователей мобильных устройств Apple, включая дипломатических представителей россии.
Согласно заявлению ФСБ, заражению были подвергнуты несколько тысяч телефонов данной марки.
Были выявлены случаи заражения не только отечественных пользователей, но и иностранных абонентов, использующих сим-карты, зарегистрированные на дипломатических представительствах и посольствах в россии, включая страны НАТО, постсоветского пространства, а также Израиль, САР и Китай.
В ФСБ отметили, что полученная информация "свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведывательным сообществом", в частности, с Агентством национальной безопасности США.
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