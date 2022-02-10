Фридрих Мерц о политике Путина на международной арене

Член Христианско-демократического союза Фридрих Мерц выразил крайнее недовольство внешней политикой Кремля. По словам немецкого политика, именно Россия виновата в наплыве беженцев в Европу.
"Нужно было бы обсудить с Путиным основной вопрос: как он на самом деле ведет себя на международной арене? Этот человек и его армия бомбят больницы, садики, школы, дома для людей преклонного возраста в Сирии", – сказал немецкий политик в интервью Bild.
Проблемы, которые у нас сейчас в Греции (наплыв сирийских беженцев), были в значительной степени вызваны этими варварскими актами войны, за которые отвечает Путин,– подчеркнул Мерц.
В Сирии более 9 лет продолжается военный конфликт между режимом президента Башара Асада и различными группировками его противников и террористическими формированиями. Погибли сотни тысяч человек, а миллионы сирийцев были вынуждены покинуть свою страну. Россия поддерживает режим Асада.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии