ФРГ: россия является главной угрозой для евроатлантического региона

17:12 14 июня Киев, Украина

Россия является существенной потенциальной угрозой для мира и безопасности в евроатлантическом регионе, согласно стратегии национальной безопасности ФРГ, представленной 14 июня.



Агрессивная военная активность россии в отношении Украины противоречит принципам международного права и европейской системы безопасности. В настоящее время россия представляет наибольшую опасность для мира и безопасности в евроатлантическом регионе в ближайшей перспективе, по мнению Германии.



Во время представления стратегии канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что военные действия россии против Украины "серьезно подрывают европейский порядок безопасности", и поэтому крайне важно поддержать Украину.



В Берлине считают, что эта военная конфликт является "вопиющим нарушением Устава ООН и общей европейской системы безопасности" и "переломным моментом", поскольку кремль стремится "нарушить суверенитет, территориальную целостность, культурную идентичность и политическое существование мирного соседа" и продвигает "политику влияния на сферы".



Стратегия отмечает, что россия продолжает усиливать свои обычные и ядерные вооружения, представляя тем самым угрозу стратегической стабильности.

"Она систематически стремится дестабилизировать демократические общества в Европе, ослабить Европейский союз и НАТО, а также глобально преследует политику, нарушающую права человека и народов", - говорится в документе

Однако, "ни Германия , ни НАТО не ищут конфронтации с россией".

"Тем не менее, в рамках альянса мы готовы и способны защищать свободу и суверенитет, как свой собственный, так и наших союзников", - отмечается в стратегии.



При этом Берлин придерживается политики поддержания надежных политических и военных каналов связи между НАТО и россией с целью сокращения стратегических рисков и обеспечения прозрачности.