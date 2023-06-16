ФРГ: россия является главной угрозой для евроатлантического региона

Россия является существенной потенциальной угрозой для мира и безопасности в евроатлантическом регионе, согласно стратегии национальной безопасности ФРГ, представленной 14 июня.
Агрессивная военная активность россии в отношении Украины противоречит принципам международного права и европейской системы безопасности. В настоящее время россия представляет наибольшую опасность для мира и безопасности в евроатлантическом регионе в ближайшей перспективе, по мнению Германии.
Во время представления стратегии канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что военные действия россии против Украины "серьезно подрывают европейский порядок безопасности", и поэтому крайне важно поддержать Украину.
В Берлине считают, что эта военная конфликт является "вопиющим нарушением Устава ООН и общей европейской системы безопасности" и "переломным моментом", поскольку кремль стремится "нарушить суверенитет, территориальную целостность, культурную идентичность и политическое существование мирного соседа" и продвигает "политику влияния на сферы".
Стратегия отмечает, что россия продолжает усиливать свои обычные и ядерные вооружения, представляя тем самым угрозу стратегической стабильности.
Агрессивная военная активность россии в отношении Украины противоречит принципам международного права и европейской системы безопасности. В настоящее время россия представляет наибольшую опасность для мира и безопасности в евроатлантическом регионе в ближайшей перспективе, по мнению Германии.
Во время представления стратегии канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что военные действия россии против Украины "серьезно подрывают европейский порядок безопасности", и поэтому крайне важно поддержать Украину.
В Берлине считают, что эта военная конфликт является "вопиющим нарушением Устава ООН и общей европейской системы безопасности" и "переломным моментом", поскольку кремль стремится "нарушить суверенитет, территориальную целостность, культурную идентичность и политическое существование мирного соседа" и продвигает "политику влияния на сферы".
Стратегия отмечает, что россия продолжает усиливать свои обычные и ядерные вооружения, представляя тем самым угрозу стратегической стабильности.
Однако, "ни Германия, ни НАТО не ищут конфронтации с россией".
При этом Берлин придерживается политики поддержания надежных политических и военных каналов связи между НАТО и россией с целью сокращения стратегических рисков и обеспечения прозрачности.
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