ФРГ рассматривает возможность национализации НПЗ "Роснефти"

"Берлин может взять под контроль Schwedt в "Роснефти" или даже экспроприировать компанию, что он может сделать с помощью недавно обновленного законодательства об энергетической безопасности для облегчения национализации.



Экспроприация может спровоцировать ответные шаги со стороны москвы, и наибольшим страхом в Германии будет то, что россия сократит поставки природного газа", - пишет Reuters со ссылкой на источники.