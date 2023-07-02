ФРГ не должна препятствовать движению Украины в НАТО – Кулеба

08:07 02 июля Киев, Украина

Для Украины, как и для всей Европы, жизненно важен сейчас вопрос её вступления в НАТО. Не секрет, что весомым в принятии такого решения будет голос Германии. Поэтому накануне саммита НАТО, который должен пройти в Вильнюсе 11-12 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал немецких политиков не препятствовать движению Украины в НАТО, как это было во время правления Ангелы Меркель. Об этом он сказал в интервью изданию Bild накануне.

"Не повторяйте ошибку, которую канцлер Меркель совершила в Бухаресте в 2008 году, когда она яростно сопротивлялась любому прогрессу в вопросе членства Украины в НАТО", - цитирует слова министра издание.

По словам Кулебы, тогдашнее решение "открыло дверь для вторжения путина в Грузию и, в конечном итоге, для незаконной аннексии Крыма". Если бы Украина уже была членом НАТО в 2014 году, то аннексии Крыма, войны на Донбассе и вторжения на территорию всей страны не произошло бы.

Вместе с тем, как отметил Кулеба, Киев не ожидает приема в НАТО во время войны, однако после войны "для Европы было бы самоубийством не принять Украину в НАТО".

"Единственный способ закрыть дверь для российской агрессии против Европы и европейско-атлантического пространства в целом - это принять Украину в НАТО", - подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что такое решение – "это путь к миру", поскольку россия не решится снова напасть на Украину, если она станет членом НАТО. В свою очередь, Украина снимет с Германии и других западных стран НАТО бремя защиты своего восточного фланга, взяв "эту обузу на свои плечи".

Ранее в ФРГ сообщили, что Берлин и его партнеры по G7 и Европейскому Союзу работают над долгосрочными гарантиями безопасности Киева.