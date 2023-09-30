Французские производители оружия подписали около 20 соглашений в Украине

В ходе визита в Киев министра обороны Франции Себастьен Лекорню совместно с делегацией представителей компаний, специализирующихся на производстве военной техники, подписали около 20 контрактов с украинскими промышленниками.
Об этом сообщает Минобороны Франции.
28 сентября Лекорню прибыл в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, а также министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным. На встречах обсуждали развитие французской помощи Украине, которая сталкивается с риском продолжительного конфликта.
Лекорню настаивал на необходимой "выдержке", которую Париж должен продемонстрировать в своей поддержке Украины: "Мы собираемся перейти от логики продаж из наших запасов к логике промышленных партнерств".
Министра обороны сопровождали представители около 20 французских компаний, специализирующихся на производстве бронетехники, артиллерии, беспилотников, техники для киберзащиты и разминирования. Они подписали около 20 контрактов, писем о намерениях или меморандумах о взаимопонимании с украинскими промышленниками, что "свидетельствует о мобилизации французского промышленного ноу-хау в поддержку Киева".
Отмечается, что эта поездка являлась частью первого Форума оборонных индустрий . Для удовлетворения своих огромных потребностей Украина намерена развивать свои мощности по производству военной техники.
Об этом сообщает Минобороны Франции.
28 сентября Лекорню прибыл в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, а также министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным. На встречах обсуждали развитие французской помощи Украине, которая сталкивается с риском продолжительного конфликта.
Лекорню настаивал на необходимой "выдержке", которую Париж должен продемонстрировать в своей поддержке Украины: "Мы собираемся перейти от логики продаж из наших запасов к логике промышленных партнерств".
Министра обороны сопровождали представители около 20 французских компаний, специализирующихся на производстве бронетехники, артиллерии, беспилотников, техники для киберзащиты и разминирования. Они подписали около 20 контрактов, писем о намерениях или меморандумах о взаимопонимании с украинскими промышленниками, что "свидетельствует о мобилизации французского промышленного ноу-хау в поддержку Киева".
Отмечается, что эта поездка являлась частью первого Форума оборонных индустрий . Для удовлетворения своих огромных потребностей Украина намерена развивать свои мощности по производству военной техники.
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