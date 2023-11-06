Французская компания Cybergun поставит Украине вооружение на 36 млн евро

16:16 06 ноября Киев, Украина

Французская компания Cybergun подписала контракт на сумму 36 миллионов евро на поставку вооружения Украине .
 
Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Рамочное соглашение было подписано между дочерней компанией Verney-Carron и украинской государственной компанией "Укрспецэкспорт".

Первые серийные поставки запланировано начать через 6 месяцев после подписания рамочного контракта при условии, что Verney-Carron получит необходимые разрешения на импорт-экспорт между Францией и Украиной в сфере вооружений.

Соглашение предусматривает поставки 10 тысяч штурмовых винтовок, 2 тысячи снайперских винтовок и 400 гранатометов.

Процесс поставки продлится 10 месяцев, что позволит Verney-Carron адаптировать свои производственные мощности к необходимым объемам.