Французская компания Cybergun поставит Украине вооружение на 36 млн евро

Французская компания Cybergun подписала контракт на сумму 36 миллионов евро на поставку вооружения Украине .
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Рамочное соглашение было подписано между дочерней компанией Verney-Carron и украинской государственной компанией "Укрспецэкспорт".
Первые серийные поставки запланировано начать через 6 месяцев после подписания рамочного контракта при условии, что Verney-Carron получит необходимые разрешения на импорт-экспорт между Францией и Украиной в сфере вооружений.
Соглашение предусматривает поставки 10 тысяч штурмовых винтовок, 2 тысячи снайперских винтовок и 400 гранатометов.
Процесс поставки продлится 10 месяцев, что позволит Verney-Carron адаптировать свои производственные мощности к необходимым объемам.
Рамочное соглашение было подписано между дочерней компанией Verney-Carron и украинской государственной компанией "Укрспецэкспорт".
Первые серийные поставки запланировано начать через 6 месяцев после подписания рамочного контракта при условии, что Verney-Carron получит необходимые разрешения на импорт-экспорт между Францией и Украиной в сфере вооружений.
Соглашение предусматривает поставки 10 тысяч штурмовых винтовок, 2 тысячи снайперских винтовок и 400 гранатометов.
Процесс поставки продлится 10 месяцев, что позволит Verney-Carron адаптировать свои производственные мощности к необходимым объемам.
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