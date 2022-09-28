Французская делегация прибыла в украинскую столицу

19:27 28 сентября Киев, Украина

Делегация французского парламента под руководством президента Национального cобрания страны Яэли Брон-Пиве прибыла в Киев.


Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де в среду в Twitter в среду, 28 сентября.
 
"Рад приветствовать в Киеве президента Национального собрания Яэль Браун-Пиве и важную парламентскую делегацию", – написал дипломат.

Он также обнародовал фотографию со встречи французских парламентариев со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

В свою очередь Стефанчук сообщил в Facebook, что он и Яэль Брон-Пиве находятся с рабочим визитом в Черниговской области.
 
"Я благодарен, что Франция активно участвует в восстановлении Украины, в частности Черниговщины, взяв шефство над регионом", – отметил Стефанчук.
 