Французская делегация прибыла в украинскую столицу

19:27 28 сентября Киев, Украина

Делегация французского парламента под руководством президента Национального cобрания страны Яэли Брон-Пиве прибыла в Киев.



Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де в среду в Twitter в среду, 28 сентября.

"Рад приветствовать в Киеве президента Национального собрания Яэль Браун-Пиве и важную парламентскую делегацию", – написал дипломат.



Он также обнародовал фотографию со встречи французских парламентариев со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.



В свою очередь Стефанчук сообщил в Facebook, что он и Яэль Брон-Пиве находятся с рабочим Он также обнародовал фотографию со встречи французских парламентариев со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.В свою очередь Стефанчук сообщил в Facebook, что он и Яэль Брон-Пиве находятся с рабочим визитом в Черниговской области.