Французская делегация прибыла в украинскую столицу

Делегация французского парламента под руководством президента Национального cобрания страны Яэли Брон-Пиве прибыла в Киев.
Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де в среду в Twitter в среду, 28 сентября.
Он также обнародовал фотографию со встречи французских парламентариев со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
В свою очередь Стефанчук сообщил в Facebook, что он и Яэль Брон-Пиве находятся с рабочим визитом в Черниговской области.
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