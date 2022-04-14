Франция заморозила российские активы на сумму €23,7 млрд, включая недвижимость стоимостью более €573 млн

09:55 14 апреля Киев, Украина

Министерство экономики и финансов Франции сообщило, что на сегодняшний день страна заблокировала на своей территории российские активы на сумму 23,7 млрд евро, включая недвижимость на сумму 573,6 млн евро передает французское издание Capital.