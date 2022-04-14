Франция заморозила российские активы на сумму €23,7 млрд, включая недвижимость стоимостью более €573 млн

Министерство экономики и финансов Франции сообщило, что на сегодняшний день страна заблокировала на своей территории российские активы на сумму 23,7 млрд евро, включая недвижимость на сумму 573,6 млн евро передает французское издание Capital.
Франция также задержала четыре грузовых судна, четыре яхты (последняя стоимостью более 125,2 млн евро была арестована в Марселе во вторник), шесть вертолетов стоимостью более 60 млн евро и произведения искусства на сумму 7 млн.
Французские власти арестовали 33 объекта недвижимости, к которым, как ожидается, в ближайшее время добавятся еще десять, сообщает France-Presse, отмечая, что общая стоимость попавшей под санкции недвижимости россиян во Франции приблизится к 24 миллиардам евро.
AFP отмечает, что под санкционным ударом оказалось, в частности, имущество миллиардера Романа Абрамовича во Франции, где у российского олигарха десятки объектов элитной недвижимости, включая замок Кроэ (Château de Croë) в Антибах или особняк Villa Gouverneur в Сен-Бартелеми.
С момента начала войны РФ против Украины в конце февраля западные страны неуклонно расширяют и усиливают санкции в отношении Москвы. Европейский союз ввел уже пять пакетов санкций, как общеэкономических, так и индивидуальных (в отношении физических и юридических лиц).
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