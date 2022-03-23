Франция приняла более 26 тыс. украинских беженцев. Им ищут жилье

07:12 23 марта Киев, Украина

Франция готова принять до 100 тысяч украинских беженцев. Чтобы обеспечить их жильем, в стране запущен национальный план подготовки домов и квартир для украинцев.

Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, пишет CNN.



Французский премьер-министр также пообещал помочь украинским беженцам интегрироваться на рынок труда Франции. Для этого в агентствах занятости будут организованы занятия для прибывших по французскому языку.



"Мы входим в кризис, который будет продолжаться. Для нашей страны - честь как можно теплее встретить наших украинских друзей", - сказал Кастекс.



По данным Castex, с начала войны во Францию прибыли более 26 тысяч украинских беженцев. Среди них - 10 500 получили разрешение на временное проживание, предоставленное в соответствии с политикой временной защиты ЕС, действующей с 3 марта.