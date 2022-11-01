Франция пообещала Украине увеличить военную поддержку, в том числе в сфере ПВО

18:40 01 ноября Киев, Украина





Об этом идет речь на сайте Елисейского дворца. 1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого Макрон пообещал укрепить военную поддержку Украины, в частности, в сфере противовоздушной обороны.Об этом идет речь на сайте Елисейского дворца.

"Они обсудили ситуацию на фронте и последнее развитие событий в ходе украинского контрнаступления. Глава государства подтвердил полную преданность Франции скорейшему увеличению военной поддержки Украины, в том числе в сфере противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты договорились провести 13 декабря в Париже международную конференцию по поддержанию гражданской устойчивости страны в течение зимнего периода. С этой целью в ближайшее время начнется подготовительная работа с другими партнерами Украины. Президенты также договорились организовать двустороннюю конференцию с целью мобилизации французских компаний, которая состоится 12 декабря.



Президент Франции также выразил решимость помочь Украине выстоять в условиях приближающейся зимы, после того, как россия нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Украины. Он заверил, что Франция усилит свою поддержку в этом вопросе и примет участие в "международной мобилизации".