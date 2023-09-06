Франция подготовила шесть тысяч украинских солдат

Министр обороны Франции заявил, что страна уже в августе достигла поставленной на год цели по подготовке шести тысяч украинских военных. Они проходят обучение в различных учебных центрах Франции и Польши.
Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Var Matin.
Лекорню отметил, что для контрнаступления Украины необходимо "новое поколение солдат, которых нужно обучать". Он подчеркнул, что Франция продолжит помогать Украине, в частности, с военной техникой и боеприпасами.
Министр добавил, что Украина ежемесячно получает от Франции партию 155 мм артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Франция помогает с поставками средств противовоздушной обороны.
Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Var Matin.
Лекорню отметил, что для контрнаступления Украины необходимо "новое поколение солдат, которых нужно обучать". Он подчеркнул, что Франция продолжит помогать Украине, в частности, с военной техникой и боеприпасами.
Министр добавил, что Украина ежемесячно получает от Франции партию 155 мм артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Франция помогает с поставками средств противовоздушной обороны.
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