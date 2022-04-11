Франция первой в ЕС отправила в Украину специалистов для расследования военных преступлений россии

15:11 11 апреля Киев, Украина

В Украину прибыл отряд французских жандармов, которые должны помочь украинским коллегам расследовать военные преступления, совершенные российскими оккупантами в Киевской области.



Об этом сообщил посол Франции в Украине Этье де Понсен .



Во Львов прибыли два судмедэксперта и около 15 представителей жандармерии Института криминалистики Национальной жандармерии Франции (IRCGN). Они являются специалистами в области исследования места преступления и установления лиц погибших в сфере баллистической экспертизы, взрывчатых веществ, забора и анализа образцов ДНК и дактилоскопии.

“Она (команда. – Ред.) сможет развернуть мобильную лабораторию по исследованию ДНК для проведения генетического экспресс-анализа. Это оборудование является собственной разработкой Института криминалистики Национальной жандармерии Франции”, – сообщили в Посольстве Франции в Украине.

По словам де Понсена, специалисты начнут работать уже 12 апреля. Франция первой из страны ЕС отправила в Украину специалистов для расследования военных преступлений РФ.