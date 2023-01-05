Франция передаст Украине бронетехнику

Франция передаст Украине легкие танки AMX-10 RC и бронированные машины Bastion. Об этом президент Владимир Зеленский говорил по телефону с президентом Эммануэлем Макроном.
Также президенты согласовали дальнейшее сотрудничество по усилению украинского ПВО и оборонных способностей.
Ранее французские медиа сообщили, что президент Макрон во время телефонного разговора пообещал Зеленскому, что ВСУ в скором времени получат французские бронеавтомобили AMX-10RC.
Что известно о Bastion
Это французский многоцелевой БТР производства компании Acmat классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль – внедорожник. Франция поставляла его в Африку, Ближний Восток и Северную Америку.
Bastion создавался прежде всего для французских спецназовцев, действующих в Африке, и поэтому адаптирован к соответствующим климатическим условиям.
Что известно о бронеавтомобиле AMX-10RC
AMX-10 RC оснащается 105-миллиметровой пушкой и пулеметом. Эта бронемашина создана фирмой Satory Military Vehicles, совместным предприятием GIAT (сегодня Nexter Systems) и Renault. Серийно его производили с 1976 по 1994 год. Однако в последние годы Франция начала выводить его из вооружения собственной армии.
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