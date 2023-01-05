Франция передаст Украине бронетехнику

09:14 05 января Киев, Украина

Франция передаст Украине легкие танки AMX-10 RC и бронированные машины Bastion. Об этом президент Владимир Зеленский говорил по телефону с президентом Эммануэлем Макроном

Также президенты согласовали дальнейшее сотрудничество по усилению украинского ПВО и оборонных способностей.

"Провел длительный и детальный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу текущей ситуации. Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении. Согласили дальнейшее сотрудничество по существенному усилению нашей ПВО и других оборонных способностей. Также договорились работать над реализацией формулы мира", - написал президент.

Ранее французские медиа сообщили, что президент Макрон во время телефонного разговора пообещал Зеленскому, что ВСУ в скором времени получат французские бронеавтомобили AMX-10RC.



Что известно о Bastion

Это французский многоцелевой БТР производства компании Acmat классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль – внедорожник. Франция поставляла его в Африку, Ближний Восток и Северную Америку.



Bastion создавался прежде всего для французских спецназовцев, действующих в Африке, и поэтому адаптирован к соответствующим климатическим условиям.



Что известно о бронеавтомобиле AMX-10RC

AMX-10 RC оснащается 105-миллиметровой пушкой и пулеметом. Эта бронемашина создана фирмой Satory Military Vehicles, совместным предприятием GIAT (сегодня Nexter Systems) и Renault. Серийно его производили с 1976 по 1994 год. Однако в последние годы Франция начала выводить его из вооружения собственной армии.