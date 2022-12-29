Франция передаст Киеву новые системы ПВО

08:57 29 декабря Киев, Украина





Об этом в среду, 28 декабря, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам встречи в Киеве с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Об этом Резников написал в Twitter. Киев и Париж договорились о начале новой программы подготовки офицеров ВСУ для освоения новой системы ПВО Об этом в среду, 28 декабря, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам встречи в Киеве с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Об этом Резников написал в Twitter.

"Поставки оружия и боеприпасов для украинской армии будут продолжены, включая отличные французские системы для защиты нашей земли и неба", - написал Резников.



В свою очередь Лекорню на брифинге после встречи с Резниковым рассказал, что во Франции создали фонд, через который будут принимать от Украины заказы для военно-промышленного комплекса.



По его словам, В свою очередь Лекорню на брифинге после встречи с Резниковым рассказал, что во Франции создали фонд, через который будут принимать от Украины заказы для военно-промышленного комплекса.По его словам, Франция уже выбрала несколько направлений для помощи Украине.

"Во-первых, это передача оборудования ВС Франции для украинской армии в начале следующего года. Второе направление помощи – это Европейский фонд мира, который является важным инструментом, силой и мощью Европы для поддержки Украины. Франция вносит в этот фонд большой вклад – 500 млн евро. И третье направление – это созданный фонд во Франции, через который Украина может адресовать заказ французскому ВПК", – сказал Лекорню.



Он добавил, что между вооруженными силами Украины и Франции происходит постоянный обмен информацией. Лекорню также подчеркнул, что опыт украинских защитников является важным и для Вооруженных сил Франции. Поэтому, по его словам, во время учений военных одновременно происходит и обмен опытом, а знания и навыки украинских военнослужащих являются очень ценными и полезными.



Министр обороны Украины проинформировал своего коллегу о текущем положении на фронтах войны и отметил, что западное, и, в частности, французское вооружение является одним из важных факторов, которые помогают Украине уничтожать врага и защищать украинское небо от российских ракет.

"Сегодня мы сделали акцент на перечне приоритетов Украины для того, чтобы одержать победу в этой войне. Это касается противовоздушной, противоракетной, протидроновой обороны для защиты нашего неба, увеличения количества тяжелой артиллерии 155-го калибра и боеприпасов. Ведь мощные пушки Цезарь, которые используются на поле боя, нуждаются в качественных снарядах", - сказал Резников.



По его словам, также Силам обороны Украины нужны бронеавтомобили.

"Кроме этого, мы договорились о начале новой программы подготовки наших офицеров Воздушных сил для подготовки и освоения новой системы ПВО, о которой сообщим позже. Роль Французской Республики является одной из ключевых в общей борьбе с российской агрессией для защиты общечеловеческих европейских ценностей", - подчеркнул Резников.



Лекорню и Резников также коснулись вопросов учета и прозрачности военной помощи. Представителям иностранной делегации был презентован брифинг по внедрению логистической системы LOGFAS, которая позволяет осуществлять мониторинг поставок и движение западного вооружения и международной технической помощи в Украину.

Также внимание было сосредоточено на вопросах реабилитации и лечение украинских военнослужащих в медучреждениях Франции и начале долгосрочных проектов с французскими оборонными компаниями.