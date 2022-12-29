Франция передаст Киеву новые системы ПВО

Киев и Париж договорились о начале новой программы подготовки офицеров ВСУ для освоения новой системы ПВО.
Об этом в среду, 28 декабря, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам встречи в Киеве с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Об этом Резников написал в Twitter.
Об этом в среду, 28 декабря, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам встречи в Киеве с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Об этом Резников написал в Twitter.
В свою очередь Лекорню на брифинге после встречи с Резниковым рассказал, что во Франции создали фонд, через который будут принимать от Украины заказы для военно-промышленного комплекса.
По его словам, Франция уже выбрала несколько направлений для помощи Украине.
Он добавил, что между вооруженными силами Украины и Франции происходит постоянный обмен информацией. Лекорню также подчеркнул, что опыт украинских защитников является важным и для Вооруженных сил Франции. Поэтому, по его словам, во время учений военных одновременно происходит и обмен опытом, а знания и навыки украинских военнослужащих являются очень ценными и полезными.
Министр обороны Украины проинформировал своего коллегу о текущем положении на фронтах войны и отметил, что западное, и, в частности, французское вооружение является одним из важных факторов, которые помогают Украине уничтожать врага и защищать украинское небо от российских ракет.
По его словам, также Силам обороны Украины нужны бронеавтомобили.
Лекорню и Резников также коснулись вопросов учета и прозрачности военной помощи. Представителям иностранной делегации был презентован брифинг по внедрению логистической системы LOGFAS, которая позволяет осуществлять мониторинг поставок и движение западного вооружения и международной технической помощи в Украину.
Также внимание было сосредоточено на вопросах реабилитации и лечение украинских военнослужащих в медучреждениях Франции и начале долгосрочных проектов с французскими оборонными компаниями.
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