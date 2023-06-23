Франция передала Украине оборудование для создания 3D-моделей военных преступлений

12:45 23 июня Киев, Украина

Франция передала Украине оборудование для создания 3D-моделей мест военных преступлений, с целью подготовки материалов для дел, включая разрушение гражданской инфраструктуры.



Эту информацию сообщило посольство Франции в Украине.



Вчера Офис генерального прокурора Украины получил оборудование для создания 3D-моделей мест преступлений. Таким образом, завершилась французская миссия "Борьба с безнаказанностью", в рамках которой французские следователи-криминалисты приезжали в Украину под эгидой Международного уголовного суда.



Генеральный прокурор Андрей Костин выразил признательность Украины за предоставленную французскую помощь. Он подчеркнул, что переданное оборудование будет важным инструментом для прокуроров и экспертов в процессе документирования последствий ударов по гражданской инфраструктуре.



В Украине более 110 тысяч объектов были разрушены или повреждены в результате действий российских военных.



Также было вспомнено, что ранее Франция передала Украине две мобильные лаборатории для анализа ДНК, помогала украинским следователям на месте происшествия и внесла свой вклад в работу Международного уголовного суда.



Уже три команды французских следователей-криминалистов приезжали в Украину и оказывали помощь в расследовании преступлений, совершенных в Буче, Ирпене, Изюме. Недавно французские эксперты также делали обмен опытом с украинскими коллегами в Днепре и Кривом Роге.