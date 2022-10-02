Франция отправит в Украину до десятка САУ Caesar, урезав заказ Дании - СМИ

13:08 02 октября Киев, Украина

Франция намерена отправить в Украину от шести до 12 из 15 запрошенных Киевом самоходных артиллерийских установок Caesar, урезав заказ Дании. Об этом в субботу, 1 октября, сообщило издание Le Mond.

Отмечается, что соответствующие переговоры между президентом Франции Эммануэлем Макроном, украинским лидером Владимиром Зеленским и премьер-министром Дании Метте Фредериксен длились в последние недели.

Медиа акцентирует, что операция является беспрецедентной для Парижа, поскольку Копенгаген еще в 2015 году заказал 15 САУ Caesar, увеличив заказ на четыре единицы в 2019-м.

В конце концов, пишет газета, датчане согласились отказаться от части вооружения, тем более, что оно не во всем отвечает заказанным ими спецификациям.

Напомним, Украина уже получила от Франции 18 САУ Caesar. Однако, по последним данным Офиса президента, украинской армии для продолжения успешного ведения боевых действий нужны 200 гаубиц.