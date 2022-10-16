Франция не будет применять ядерное оружие против россии - Макрон
11:18 13 октября Киев, Украина
Глава Франции Эммануэль Макрон
заявил, что Франция
не будет применять ядерное оружие против россии в случае, если путин решится нанести ядерный удар по Украине.
Об этом он сказал в интервью телеканалу France 2.
"Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они определены очень четко. Если бы по Украине был нанесен ракетно-ядерный удар, эти интересы не были бы поставлены под вопрос", - отметил он.
На уточнение журналиста, что это не приведет к ядерному ответу Франции, Макрон утвердительно ответил: "Это очевидно".
"Я всегда говорил французам правду... У россии есть ядерное оружие. Так же, как и у Франции. Наша доктрина по этому вопросу четкая. Сдерживание работает. Чем меньше мы об этом говорим, тем меньше мы раздуваем угрозу и тем больше к нам доверия. Слишком многие говорят об этом", - заявил Макрон.
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