Франция не будет применять ядерное оружие против россии - Макрон

11:18 13 октября Киев, Украина

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не будет применять ядерное оружие против россии в случае, если путин решится нанести ядерный удар по Украине.

Об этом он сказал в интервью телеканалу France 2.

"Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они определены очень четко. Если бы по Украине был нанесен ракетно-ядерный удар, эти интересы не были бы поставлены под вопрос", - отметил он.

На уточнение журналиста, что это не приведет к ядерному ответу Франции, Макрон утвердительно ответил: "Это очевидно".