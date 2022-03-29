Франция может присоединиться к участию в Крымской платформе

06:40 03 ноября Киев, Украина

Состоялся телефонный разговор главы МИД Дмитрия Кулебы с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, в ходе которого стороны обсудили ряд важных вопросов.
 
Также Франция получила приглашение принять участие в Крымской платформе, соответствующая информация появилась на сайте МИД Украины.

Что обсудили стороны?
  • усилия по урегулированию российско-украинской войны на Донбассе;
  • вопросы Крыма;
  • сотрудничество стран в различных отраслях;
  • реформы в Украине.
Также речь зашла о ситуации с решениями Конституционного Суда по антикоррупционному законодательству.
"Франция поддерживает решительность, с которой президент Владимир Зеленский начал действовать в этой ситуации", - говорится в заявлении.