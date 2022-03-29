Франция может присоединиться к участию в Крымской платформе

Состоялся телефонный разговор главы МИД Дмитрия Кулебы с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, в ходе которого стороны обсудили ряд важных вопросов.
Также Франция получила приглашение принять участие в Крымской платформе, соответствующая информация появилась на сайте МИД Украины.
Что обсудили стороны?
Что обсудили стороны?
- усилия по урегулированию российско-украинской войны на Донбассе;
- вопросы Крыма;
- сотрудничество стран в различных отраслях;
- реформы в Украине.
Также речь зашла о ситуации с решениями Конституционного Суда по антикоррупционному законодательству.
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