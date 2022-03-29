Франция может присоединиться к участию в Крымской платформе

06:40 03 ноября Киев, Украина

Состоялся телефонный разговор главы МИД Дмитрия Кулебы с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, в ходе которого стороны обсудили ряд важных вопросов.





Что обсудили стороны? Также Франция получила приглашение принять участие в Крымской платформе, соответствующая информация появилась на сайте МИД Украины.Что обсудили стороны?

усилия по урегулированию российско-украинской войны на Донбассе;

вопросы Крыма;

сотрудничество стран в различных отраслях;

реформы в Украине.

Также речь зашла о ситуации с решениями Конституционного Суда по антикоррупционному законодательству.