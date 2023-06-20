Франция меняет свои взгляды на возможное членство Украины в НАТО - Le Monde

14:07 20 июня Киев, Украина

Французское руководство меняет свои взгляды на возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе, приближая их к позиции Польши и стран Балтии.



Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на собственные источники.

"Отстаивать перспективу вступления Украины в Североатлантический альянс, чтобы повлиять на конфликт и попытаться посадить москву и Киев за стол переговоров — именно такой подход сейчас предпочитает Франция в деликатных дискуссиях между союзниками Украины накануне ежегодного саммита НАТО , запланированного в Вильнюсе, столице Литвы", - говорится в сообщении.

Авторы публикации подчеркивают, что Париж, Берлин и Вашингтон до сих пор исключали возможность присоединения Украины к НАТО, однако поддерживали ее страны Центральной Европы, такие как Польша и страны Балтии.

"Эта французская инициатива должна усилить давление на россию в то время, как украинское контрнаступление встает перед трудностями", — пишет издание.

По данным журналистов, Совет обороны Франции, собравшийся 12 июня в Елисейском дворце, рассмотрел возможность вероятного членства Украины в НАТО. Французское руководство склонно считать, что этот шаг мог бы стать отдельной гарантией безопасности и в случае завершения войны предотвратить любую новую агрессию россии.

"Это открытие является настоящим превращением для Франции. Действуя таким образом, Париж приближается к позициям, отстаивающим страны Центральной Европы, большинство из которых, в первую очередь Польша и страны Балтии, без устали выступает за вступление Украины в НАТО", — отмечается в публикации.