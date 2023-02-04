Франция и Италия отправят весной в Украину противоракетную систему Mamba

12:51 04 февраля Киев, Украина

Франция и Италия приняли решение об отправке в Украину ЗРК SAMP/T с прозвищем Mamba. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в Twitter.

"Вместе с Гвидо Крозетто решили поставить в Украину ЗРК SAMP/T-MAMBA весной 2023 года. Эта система позволит защитить гражданское население и инфраструктуру от атак со стороны россии, о необходимости чего отмечал Алексей Резников", - написал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил союзников за поддержку.

"Я очень благодарен своим коллегам Себастьяну Лекорню и Гвидо Крозетто, которые решили поставить ЗРК SAMP/T для ВСУ. Это поможет нам спасти тысячи жизней от атак российских террористов. Шаг за шагом мы закроем небо над Украиной", - написал он на своей странице в Twitter.

Это первая европейская противоракетная система большой дальности, разработанная Францией и Италией. Она позволит Украине защитить себя от атак беспилотников, ракет и российской авиации, охватывающих значительную часть украинской территории.

Система, созданная совместным франко-итальянским консорциумом, может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно.

Ранее сообщалось, что Украина и Италия договорились об энергетическом партнерстве.