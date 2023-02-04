Франция и Италия отправят весной в Украину противоракетную систему Mamba

Франция и Италия приняли решение об отправке в Украину ЗРК SAMP/T с прозвищем Mamba. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в Twitter.
Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил союзников за поддержку.
Это первая европейская противоракетная система большой дальности, разработанная Францией и Италией. Она позволит Украине защитить себя от атак беспилотников, ракет и российской авиации, охватывающих значительную часть украинской территории.
Система, созданная совместным франко-итальянским консорциумом, может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно.
Ранее сообщалось, что Украина и Италия договорились об энергетическом партнерстве.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии