Франция и Австралия передадут Украине несколько тысяч снарядов калибра 155 миллиметров совместного производства

08:01 31 января Киев, Украина

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню и глава оборонного ведомства Австралии договорились предоставить Украине несколько тысяч снарядов калибра 155 миллиметров совместного производства.



Об этом сообщает французский телеканал BFMT.

"Это часть поддержки, которую Австралия и Франция оказывают Украине, чтобы убедиться, что она способна удержать этот конфликт и прекратить его на своих собственных условиях", - прокомментировал Марлс.

Он добавил, что это "многомиллионный проект в рамках нового сотрудничества между австралийской и французской оборонной промышленностью".



Лекорню в свою очередь заявил, что идея состоит в том, чтобы оказать "значительную помощь", и чтобы эти усилия продолжались в течение долгого времени.



По его словам, первые поставки следует ожидать в течение первого квартала 2023 года. Подробности контракта министр раскрывать отказался.



Использование Украиной 155-миллиметровых снарядов

155 мм – распространенный калибр артиллерии, стандарт НАТО. Обычно используется в полевых орудиях, гаубицах и орудиях-гаубицах. Считается, что такие снаряды достигают хорошего компромисса между дальностью и разрушительной силой, а использование только одного калибра упрощает логистику.



По состоянию на середину июня 2022 года, Украина получила от союзников шесть различных видов артиллерийских систем калибра 155 мм: M777, FH70, CAESAR, M109A3, AHS Krab и PzH 2000.



Совокупное количество полученных артиллерийских установок уже превысило 150 единиц, а полученных снарядов к ним — на 10 % больше запаса "советских" снарядов до 24 февраля 2022 года.



В августе арсенал пополнил уже седьмой вид — словацкие колесные САУ Zuzuana 2. По состоянию на 24 августа 2022 одни только Соединенные Штаты передали Украине 806 тысяч снарядов этого калибра из запасов Армии США.