Франция и Австралия передадут Украине несколько тысяч снарядов калибра 155 миллиметров совместного производства

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню и глава оборонного ведомства Австралии договорились предоставить Украине несколько тысяч снарядов калибра 155 миллиметров совместного производства.
Об этом сообщает французский телеканал BFMT.
Об этом сообщает французский телеканал BFMT.
Он добавил, что это "многомиллионный проект в рамках нового сотрудничества между австралийской и французской оборонной промышленностью".
Лекорню в свою очередь заявил, что идея состоит в том, чтобы оказать "значительную помощь", и чтобы эти усилия продолжались в течение долгого времени.
По его словам, первые поставки следует ожидать в течение первого квартала 2023 года. Подробности контракта министр раскрывать отказался.
Использование Украиной 155-миллиметровых снарядов
155 мм – распространенный калибр артиллерии, стандарт НАТО. Обычно используется в полевых орудиях, гаубицах и орудиях-гаубицах. Считается, что такие снаряды достигают хорошего компромисса между дальностью и разрушительной силой, а использование только одного калибра упрощает логистику.
По состоянию на середину июня 2022 года, Украина получила от союзников шесть различных видов артиллерийских систем калибра 155 мм: M777, FH70, CAESAR, M109A3, AHS Krab и PzH 2000.
Совокупное количество полученных артиллерийских установок уже превысило 150 единиц, а полученных снарядов к ним — на 10 % больше запаса "советских" снарядов до 24 февраля 2022 года.
В августе арсенал пополнил уже седьмой вид — словацкие колесные САУ Zuzuana 2. По состоянию на 24 августа 2022 одни только Соединенные Штаты передали Украине 806 тысяч снарядов этого калибра из запасов Армии США.
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