Франция хочет, чтобы Украина вернула Крым.
Об этом CNN сообщил французский дипломатический источник.
По его словам, после окончания войны потребуются переговоры для определения гарантий безопасности Украины и отношений между Украиной и НАТО, чтобы "узнать, как мы строим прочный мир".
16 июня канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев.
Они собираются обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским продовольственную безопасность, оружие и поддержку Украины. Кроме того, украинская сторона ожидает поддержу заявки Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС.
Также они посетили Ирпень в Киевской области, где увидели разрушения и услышали о преступлениях российской армии в Украине.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии