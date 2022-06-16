14:36 16 июня Киев, Украина

Франция хочет, чтобы Украина вернула Крым.

Об этом CNN сообщил французский дипломатический источник.

"Мы за целостную победу с восстановлением территориальной целостности на всех территориях, завоеванных русскими, включая Крым", - сказал французский чиновник.





По его словам, после окончания войны потребуются переговоры для определения гарантий безопасности Украины и отношений между Украиной и НАТО, чтобы "узнать, как мы строим прочный мир".

"На карту поставлена безопасность всех нас", - отметил он, добавив, что украинская "военная победа должна определяться Зеленским".



16 июня канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев.



Они собираются обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским продовольственную безопасность, оружие и поддержку Украины. Кроме того, украинская сторона ожидает поддержу заявки Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС.



Также они посетили Ирпень в Киевской области, где увидели разрушения и услышали о преступлениях российской армии в Украине.