Франция готова продолжать помощь Украине в укреплении обороноспособности

18:59 09 ноября Киев, Украина

В Киеве прошла встреча представителей украинского оборонного ведомства с парламентской делегацией Франции, во время которой заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер отметил, что предоставленные страной ранее системы противовоздушной обороны укрепили ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Вы уже сделали невероятные вещи для Украины, но нам нужен общий финальный шаг для усиления украинского ПВО" , - сказал Гайдер.

Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир добавил, что Украина заинтересована в помощи Франции в тренировке украинских военных пилотов в течение следующего года.

"Мы ценим вклад Франции и в более широкую подготовку украинских военных", - сказал Джигир.

Со своей стороны председатель Комитета по европейским вопросам национального собрания Франции Пейр-Александр Англад заявил, что его государство "решительно и надолго стоит бок о бок с Украиной". По словам главы французской делегации, этот визит перед наступлением зимы знаковый и свидетельствует, что "усталости от Украины не будет".