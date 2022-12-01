Франция активизирует работу по созданию специального трибунала для россии

Нижняя палата парламента Франции (Национальная ассамблея) сегодня 1 декабря обнародовала резолюцию, осуждающую вторжение рф на территорию Украины и призывающую к дальнейшей реакции и усилению санкций в ответ на российскую агрессию.
Данной резолюцией во Франции призывают страны ЕС продолжить работу над созданием специального трибунала, чтобы виновные в совершении преступлений предстали перед Международным уголовным судом.
Также резолюция приветствует решение французского правительства об отправке в Изюм Харьковской области французских жандармов для сбора доказательств и расследования военных преступлений и преступлений против человечества.
Кроме того, французские парламентарии призывают Евросоюз продолжить оказание Украине гуманитарной и военной помощи, усилить санкции против российской федерации и бороться против российской пропаганды.
В то же время, на сайте французского МИД вчера 30 ноября появилось сообщение о начале работы над специальным трибуналом для рф в сотрудничестве с Украиной и ЕС.
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