Франция активизирует работу по созданию специального трибунала для россии

15:23 01 декабря Киев, Украина

Нижняя палата парламента Франции (Национальная ассамблея) сегодня 1 декабря обнародовала резолюцию, осуждающую вторжение рф на территорию Украины и призывающую к дальнейшей реакции и усилению санкций в ответ на российскую агрессию.

"владимир путин втянул россию в жестокую и неоправданную войну, атакуя суверенное и демократическое государство. российская федерация прибегает к стратегии террора, и это должно быть осуждено самым решительным образом. Многочисленные совершенные военные преступления должны рассматриваться международными трибуналами", — на французском языке.

Данной резолюцией во Франции призывают страны ЕС продолжить работу над созданием специального трибунала, чтобы виновные в совершении преступлений предстали перед Международным уголовным судом.



Также резолюция приветствует решение французского правительства об отправке в Изюм Харьковской области французских жандармов для сбора доказательств и расследования военных преступлений и преступлений против человечества.



Кроме того, французские парламентарии призывают Евросоюз продолжить оказание Украине гуманитарной и военной помощи, усилить санкции против российской федерации и бороться против российской пропаганды.



В то же время, на сайте французского МИД вчера 30 ноября появилось сообщение о начале работы над специальным трибуналом для рф в сотрудничестве с Украиной и ЕС.

"Франция подтвердила желание углубить совместную работу с Украиной в борьбе с безнаказанностью. Мы мобилизовались на поддержку украинской судебной системы, так и Международного уголовного суда, которые компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования для привлечения виновных в этих преступлениях к ответственности", — говорится в заявлении .