Фракция "Слуга народа" отправилась на Донбасс

В поездку на Донбасс отправились около сотни народных депутатов от партии "Слуга народа", нардепы посетят военных и пообщаются с местными жителями.
Организационное
Поездом должно было ехать 118 депутатов. Отдельных вагонов "Слуги народа" не выкупали, каждый брал билет самостоятельно. Депутаты едут первым и вторым классами.
Безопасность
Рабочая поездка будет продолжаться два дня. Нардепы будут находиться близко к линии разграничения. Конкретные населенные пункты называть нельзя, но, известно, что они будут жить и питаться вместе с военными. Никаких особенных условий для депутатов не будет создано. "Если в спальном мешке, то в спальном мешке; если в палатке, то в палатке", - отметила Пидласа.
Условия от военных
Ожидания от поездки
Пидласа рассказала, чем намерены заниматься "слуги народа" во время поездки и чего от нее ожидают:
- общение с местными жителями, которые живут неподалеку линии разграничения;
- общение с военными, которые находятся на передовой;
- показать своим примером, что режим тишины продолжается и что на Донбассе, на самом деле, могут находиться обычные украинские граждане.
Какие вопросы обсудят:
- отношение военных к разведению сил;
- какая граница амнистии, кто может подпадать под амнистию, а кто не может;
- какие проблемы у них - начиная от бытовых, заканчивая социально-политическими.
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