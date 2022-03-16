Фракция "Слуга народа" отправилась на Донбасс

12:51 21 октября Киев, Украина

В поездку на Донбасс отправились около сотни народных депутатов от партии "Слуга народа", нардепы посетят военных и пообщаются с местными жителями.



Организационное

Поездом должно было ехать 118 депутатов. Отдельных вагонов "Слуги народа" не выкупали, каждый брал билет самостоятельно. Депутаты едут первым и вторым классами.





Безопасность

Рабочая поездка будет продолжаться два дня. Нардепы будут находиться близко к линии разграничения. Конкретные населенные пункты называть нельзя, но, известно, что они будут жить и питаться вместе с военными. Никаких особенных условий для депутатов не будет создано. "Если в спальном мешке, то в спальном мешке; если в палатке, то в палатке", - отметила Пидласа.

Условия от военных

"У нас есть жесткие требования от военных. Все должны исполнять указания, никто из депутатов не может заниматься самодеятельностью, потому что военные обеспечивают нашу безопасность", - говорит депутат.

Ожидания от поездки

Пидласа рассказала, чем намерены заниматься "слуги народа" во время поездки и чего от нее ожидают:

общение с местными жителями, которые живут неподалеку линии разграничения;

общение с военными, которые находятся на передовой;

показать своим примером, что режим тишины продолжается и что на Донбассе, на самом деле, могут находиться обычные украинские граждане.

Какие вопросы обсудят: