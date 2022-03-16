Фракция "Слуга народа" отправилась на Донбасс

12:51 21 октября Киев, Украина

В поездку на Донбасс отправились около сотни народных депутатов от партии "Слуга народа", нардепы посетят военных и пообщаются с местными жителями. 

Организационное
Поездом должно было ехать 118 депутатов. Отдельных вагонов "Слуги народа" не выкупали, каждый брал билет самостоятельно. Депутаты едут первым и вторым классами.

Безопасность
Рабочая поездка будет продолжаться два дня. Нардепы будут находиться близко к линии разграничения. Конкретные населенные пункты называть нельзя, но, известно, что они будут жить и питаться вместе с военными. Никаких особенных условий для депутатов не будет создано. "Если в спальном мешке, то в спальном мешке; если в палатке, то в палатке", - отметила Пидласа.
фото: "Слуги народа" едут на Донбасс
Условия от военных
"У нас есть жесткие требования от военных. Все должны исполнять указания, никто из депутатов не может заниматься самодеятельностью, потому что военные обеспечивают нашу безопасность", - говорит депутат.
Ожидания от поездки
Пидласа рассказала, чем намерены заниматься "слуги народа" во время поездки и чего от нее ожидают:
  • общение с местными жителями, которые живут неподалеку линии разграничения;
  • общение с военными, которые находятся на передовой;
  • показать своим примером, что режим тишины продолжается и что на Донбассе, на самом деле, могут находиться обычные украинские граждане. 
Какие вопросы обсудят:
  • отношение военных к разведению сил;
  • какая граница амнистии, кто может подпадать под амнистию, а кто не может;
  • какие проблемы у них - начиная от бытовых, заканчивая социально-политическими.