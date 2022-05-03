Фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов председателя Харьковского облсовета Товмасяна

09:17 05 августа Киев, Украина

Подозреваемого во взяточничестве председателя Харьковского облсовета Артура Товмасян исключили из фракции "Слуга народа". Решение было принято единогласно.
 
Об этом сообщил заместитель главы Харьковской ОГА, депутат облсовета от "Слуги народа" Роман Семенуха.
"Спустя полтора часа после того, как стало известно, что Товмасяну объявлено о подозрении, было собрано внеочередное заседание фракции и Товмасяна исключили. Решение было принято единогласно".
Самого Товмасяна на заседании фракции не было. Семенуха говорит, что подозреваемый в получении неправомерной выгоды подал письменное заявление о приостановлении членства во фракции. В то же время, заявление не рассматривали, поскольку уже было принято решение об исключении его из "Слуги народа".

Семенуха также рассказал, что депутаты хотят инициировать внеочередную сессию, чтобы поставить вопрос о новом руководителе облсовета. На эту должность будут предлагать Александра Попова, депутата от "Слуги народа".

Что предшествовало:
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро 4 августа сообщили председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну о подозрении в получении 1,05 млн грн взятки.