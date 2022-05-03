Фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов председателя Харьковского облсовета Товмасяна

Подозреваемого во взяточничестве председателя Харьковского облсовета Артура Товмасян исключили из фракции "Слуга народа". Решение было принято единогласно.
Об этом сообщил заместитель главы Харьковской ОГА, депутат облсовета от "Слуги народа" Роман Семенуха.
Самого Товмасяна на заседании фракции не было. Семенуха говорит, что подозреваемый в получении неправомерной выгоды подал письменное заявление о приостановлении членства во фракции. В то же время, заявление не рассматривали, поскольку уже было принято решение об исключении его из "Слуги народа".
Семенуха также рассказал, что депутаты хотят инициировать внеочередную сессию, чтобы поставить вопрос о новом руководителе облсовета. На эту должность будут предлагать Александра Попова, депутата от "Слуги народа".
Что предшествовало:
Семенуха также рассказал, что депутаты хотят инициировать внеочередную сессию, чтобы поставить вопрос о новом руководителе облсовета. На эту должность будут предлагать Александра Попова, депутата от "Слуги народа".
Что предшествовало:
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро 4 августа сообщили председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну о подозрении в получении 1,05 млн грн взятки.
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