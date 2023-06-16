Фотографии судебного процесса "Азовстали" вызывают отвращение и возмущение - Подоляк

Фотографии судебного процесса, организованного россией в Ростове-на-Дону против украинских защитников "Азовстали", вызывают нечто большее, чем просто отвращение.
Такое заявление было сделано советником главы Офиса президента Украины, Михаилом Подоляком, 15 июня в Twitter.
Подоляк отметил, что на фотографиях можно увидеть худые фигуры ребят, которые напоминают скелеты после пережитых ими концлагерей и пыток, а также улыбающихся прокуроров и присяжных.
Советник главы ОП подчеркнул, что такие издевательства над бойцами представляют собой "официальное военное преступление", и требуют должной оценки со стороны Международного уголовного суда.
В своем сообщении Подоляк также задал вопрос, не замечают ли представители Международного комитета Красного Креста происходящее в зале суда.
Подоляк отметил, что на фотографиях можно увидеть худые фигуры ребят, которые напоминают скелеты после пережитых ими концлагерей и пыток, а также улыбающихся прокуроров и присяжных.
Советник главы ОП подчеркнул, что такие издевательства над бойцами представляют собой "официальное военное преступление", и требуют должной оценки со стороны Международного уголовного суда.
В своем сообщении Подоляк также задал вопрос, не замечают ли представители Международного комитета Красного Креста происходящее в зале суда.
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