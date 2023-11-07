Фонд Сороса планирует реализовать новые проекты в Украине

16:12 07 ноября Киев, Украина

Благотворительный фонд Сороса Open Society Foundations планирует реализовать в Украине новые проекты, связанные в частности с восстановлением экономики, поддержкой бизнеса, социальной сферой.
 
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с главой благотворительного фонда Open Society Foundations Александром Соросом и его командой.

По словам главы правительства, в настоящее время Фонд планирует начать новые проекты, поэтому обсудили наши приоритетные потребности: восстановление экономики, восстановление, социальная сфера.
"В планах правительства наращивать программы поддержки малого и среднего бизнеса, в частности ветеранского. Перспективны также такие направления сотрудничества как разминирование, энергетика, логистика. Отдельно сосредоточили внимание на установлении справедливости. Должны привлечь рф к ответственности и заставить ее заплатить. В частности, через конфискацию замороженных активов на Западе", - сказал он.