Фонд Сороса планирует реализовать новые проекты в Украине

Благотворительный фонд Сороса Open Society Foundations планирует реализовать в Украине новые проекты, связанные в частности с восстановлением экономики, поддержкой бизнеса, социальной сферой.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с главой благотворительного фонда Open Society Foundations Александром Соросом и его командой.
По словам главы правительства, в настоящее время Фонд планирует начать новые проекты, поэтому обсудили наши приоритетные потребности: восстановление экономики, восстановление, социальная сфера.
По словам главы правительства, в настоящее время Фонд планирует начать новые проекты, поэтому обсудили наши приоритетные потребности: восстановление экономики, восстановление, социальная сфера.
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