Фон дер Ляйен: нормальных отношений ЕС с путиным уже не будет

09:42 25 июня Киев, Украина

Как заявила вчера, 24 июня, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз уже не сможет вернуться к нормальным отношениям с президентом российской федерации владимиром путиным.

При этом она отметила, что на совести путина лежит эта ужасная и преступная война. Кроме того, она назвала главу кремля преступником, который "должен заплатить за все".

"Он преступник и как преступник должен платить цену, которую заставил заплатить нас. Платить за ущерб, который он нанес. Следовательно, мы ввели шесть пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику. Глубже и глубже - чем дольше они тянутся. Для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с путиным", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что путин не сможет больше выиграть эту войну, а Украина победит.

Напомним, Евросоюз утвердил решение о выделении 9 млрд евро помощи Украине.

Накануне Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны G7 и союзников по НАТО не склонять Украину соглашаться на невыгодные условия мира в свете затягивания россией войны.