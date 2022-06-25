Фон дер Ляйен: нормальных отношений ЕС с путиным уже не будет

Как заявила вчера, 24 июня, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз уже не сможет вернуться к нормальным отношениям с президентом российской федерации владимиром путиным.
При этом она отметила, что на совести путина лежит эта ужасная и преступная война. Кроме того, она назвала главу кремля преступником, который "должен заплатить за все".
Она добавила, что путин не сможет больше выиграть эту войну, а Украина победит.
Напомним, Евросоюз утвердил решение о выделении 9 млрд евро помощи Украине.
Накануне Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны G7 и союзников по НАТО не склонять Украину соглашаться на невыгодные условия мира в свете затягивания россией войны.
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