Фон дер Ляйен и Боррель планируют визит в Киев

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем 8 апреля посетят Киев.
Об этом сообщил представитель президента Еврокомиссии Эрик Мамер.
Об этом сообщил представитель президента Еврокомиссии Эрик Мамер.
"Президент фон дер Ляйен и высокий представитель Жозеп Боррель на этой неделе поедут в Киев на встречу с президентом Зеленским в преддверии мероприятия StandUpForUkraine, которое состоится в Варшаве в субботу", - отметил он.
9 апреля они примут участие в мероприятии в поддержку Украины в Варшаве
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