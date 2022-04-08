Фон дер Ляйен и Боррель планируют визит в Киев

13:08 05 апреля Киев, Украина





Об этом сообщил представитель президента Еврокомиссии Эрик Мамер. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем 8 апреля посетят Киев Об этом сообщил представитель президента Еврокомиссии Эрик Мамер.



"Президент фон дер Ляйен и высокий представитель Жозеп Боррель на этой неделе поедут в Киев на встречу с президентом Зеленским в преддверии мероприятия StandUpForUkraine, которое состоится в Варшаве в субботу", - отметил он.



9 апреля они примут участие в мероприятии в поддержку Украины в Варшаве