Фирташ и Фукс попали в немилость президента - против них введены санкции

18:34 24 июня Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский утвердил пакет санкций СНБО в отношении украинских и российских предпринимателей, а также представителей медиа.

Об этом сообщили в ОП.





Соответствующий указ №266/2021 от 24 июня опубликован на сайте президента и вступает в силу со дня его обнародования.



В пакете санкций против Фукса и



Кроме того, применяется запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества, полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, запрет выдачи разрешений и лицензий Национального банка Украины, прекращение выдачи разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях".



Также решением СНБО Фукс и Фирташ лишаются государственных наград Украины.



Санкции вводятся сроком на три года.



Также Зеленский ввел бессрочные санкции против гендиректора госкорпорации Ростех, председателя совета директоров корпорации ВСМПО-АВИСМА Сергея Чемезова.



Кроме того, президент продлил персональные и экономические санкции против 312 физических и 103 юридических лиц, список которых был предоставлен Кабинетом министров.



Среди прочих в нем - генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, а также ряд других российских журналистов и политических деятелей, открыто поддерживающих оккупацию Крымского полуострова и ОРДЛО. Всего по представлению СБУ санкции введены против 538 физических и 540 юридических лиц.Соответствующий указ №266/2021 от 24 июня опубликован на сайте президента и вступает в силу со дня его обнародования.В пакете санкций против Фукса и Фирташа – блокирование активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами.Кроме того, применяется запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества, полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, запрет выдачи разрешений и лицензий Национального банка Украины, прекращение выдачи разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях".Также решением СНБО Фукс и Фирташ лишаются государственных наград Украины.Санкции вводятся сроком на три года.Также Зеленский ввел бессрочные санкции против гендиректора госкорпорации Ростех, председателя совета директоров корпорации ВСМПО-АВИСМА Сергея Чемезова.Кроме того, президент продлил персональные и экономические санкции против 312 физических и 103 юридических лиц, список которых был предоставлен Кабинетом министров.Среди прочих в нем - генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, а также ряд других российских журналистов и политических деятелей, открыто поддерживающих оккупацию Крымского полуострова и ОРДЛО.





Санкции СНБО были продлены также относительно ряда военно-промышленных госпредприятий РФ, предприятий, находящихся на территории временного оккупированного Россией Крыма, а также ряда других организаций, в частности Благотворительного фонда Святителя Василия Великого, некоммерческой организации Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом и др.