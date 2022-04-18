Финский дипломат станет новым спецпредставителем главы ОБСЕ в Украине

Председатель ОБСЕ Анн Линде назначила на должность спецпредставителя ОБСЕ в Украине финского дипломата Микко Киннунена.
Он приступит к выполнению своих обязанностей 1 августа, сообщает пресс-служба МИД Финляндии в понедельник, 19 июля.
Киннунен сменит на посту спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ дипломата из Швейцарии Хайди Грау, официальное сообщение о скорой отставке которой появилось 8 июля.
Сейчас Микко Киннунен работает на должности политического директора (генерального директора по политическим вопросам) МИД Финляндии.
Он начал работать в финском внешнеполитическом ведомстве в 1996 году и, среди прочего, занимал посты директора отдела политики безопасности и первого посла Финляндии по противодействию гибридным угрозам.
В 2009–2013 годах Киннунен служил послом Финляндии в Казахстане и Кыргызстане. Он работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, а также в Постоянном представительстве Финляндии при ООН в Нью-Йорке.
Киннунен сменит на посту спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ дипломата из Швейцарии Хайди Грау, официальное сообщение о скорой отставке которой появилось 8 июля.
Сейчас Микко Киннунен работает на должности политического директора (генерального директора по политическим вопросам) МИД Финляндии.
Он начал работать в финском внешнеполитическом ведомстве в 1996 году и, среди прочего, занимал посты директора отдела политики безопасности и первого посла Финляндии по противодействию гибридным угрозам.
В 2009–2013 годах Киннунен служил послом Финляндии в Казахстане и Кыргызстане. Он работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, а также в Постоянном представительстве Финляндии при ООН в Нью-Йорке.
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