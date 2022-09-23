Финляндия закрывает границы для россиян

После объявления мобилизации в рф, количество россиян ринувшихся в Финляндию, увеличилось как минимум вдвое. В связи с этим власти страны в ближайшие дни ограничат въезд всех граждан рф.
Как пишет Reuters со ссылкой на пограничные службы, в четверг, 22 сентября, из россии в страну въехали 7000 человек. Из них 6000 оказались гражданами россии. Это на 107% больше, чем неделей ранее.
Трое из уехавших россиян попросили в Финляндии убежища. Неделей ранее подобных заявлений не поступало ни от кого, отчитались власти страны.
У прибывших на машине или автобусе россиян проверяют документы и обыскивают транспорт.
В канцелярии президента страны заявили, что в ближайшие дни ограничит въезд всех российских туристов. Будет разрешено только посещение друзей и родственников.
Транзит по шенгенским визам других стран тоже будет запрещен. Таким образом россиян лишат последней возможности въехать в Европу «по земле».
Отменяется также облегченный порядок получения виз владельцам финской недвижимости из россии.
Визы по гуманитарным основаниям, а также рабочие и учебные по-прежнему будут выдавать.
Когда именно эти изменения вступят в силу — не уточняется.
Транзит по шенгенским визам других стран тоже будет запрещен. Таким образом россиян лишат последней возможности въехать в Европу «по земле».
Отменяется также облегченный порядок получения виз владельцам финской недвижимости из россии.
Визы по гуманитарным основаниям, а также рабочие и учебные по-прежнему будут выдавать.
Когда именно эти изменения вступят в силу — не уточняется.
Кроме того, Финляндия еще в августе приняла решение сократить количество выдаваемых виз гражданам россии.
Напомним, с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для граждан россии с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими, выданными третьими государствами, в том числе въезжающим с территории беларуси.
Напомним, с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для граждан россии с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими, выданными третьими государствами, в том числе въезжающим с территории беларуси.
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