Финляндия закрывает границы для россиян

20:21 23 сентября Киев, Украина

После объявления мобилизации в рф, количество россиян ринувшихся в Финляндию, увеличилось как минимум вдвое. В связи с этим власти страны в ближайшие дни ограничат въезд всех граждан рф.

Как пишет Reuters со ссылкой на пограничные службы, в четверг, 22 сентября, из россии в страну въехали 7000 человек. Из них 6000 оказались гражданами россии. Это на 107% больше, чем неделей ранее.

Трое из уехавших россиян попросили в Финляндии убежища. Неделей ранее подобных заявлений не поступало ни от кого, отчитались власти страны.

«По сравнению с прошлой пятницей у нас больше трафика. Мы ожидаем, что в выходные дни трафик останется загруженным», — предположил заместитель начальника КПП Ваалимаа Элиас Лайне.

У прибывших на машине или автобусе россиян проверяют документы и обыскивают транспорт.

В канцелярии президента страны заявили, что в ближайшие дни ограничит въезд всех российских туристов. Будет разрешено только посещение друзей и родственников.



Транзит по шенгенским визам других стран тоже будет запрещен. Таким образом россиян лишат последней возможности въехать в Европу «по земле».



Отменяется также облегченный порядок получения виз владельцам финской недвижимости из россии.



Визы по гуманитарным основаниям, а также рабочие и учебные по-прежнему будут выдавать.



Когда именно эти изменения вступят в силу — не уточняется.

Кроме того, Финляндия еще в августе приняла решение сократить количество выдаваемых виз гражданам россии.



Напомним, с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для граждан россии с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими, выданными третьими государствами, в том числе въезжающим с территории беларуси.