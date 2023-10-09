Финляндия выделяет €92 млн Украине и странам, пострадавшим от вторжения рф

Финляндия выделяет дополнительные 92 млн. евро в поддержку Украины и стран, пострадавших от российской агрессии.
Об этом пишет Министерство иностранных дел Финляндии.
В начале этого года Международная ассоциация развития (International Development Association, IDA) Группы Всемирного банка запустила новую программу финансирования. Это кризисная программа. Она призвана увеличить поддержку Украины и Молдовы и других стран, пострадавших от агрессии россии.
Финляндия внесет в Кризисный фонд IDA 92 миллиона евро.
В начале этого года Международная ассоциация развития (International Development Association, IDA) Группы Всемирного банка запустила новую программу финансирования. Это кризисная программа. Она призвана увеличить поддержку Украины и Молдовы и других стран, пострадавших от агрессии россии.
Финляндия внесет в Кризисный фонд IDA 92 миллиона евро.
На что распределят 92 млн пособий
62 млн евро пойдет на восстановление Украины и Молдовы: 12 млн – как грант, а 50 млн – как кредит. Кроме того, Финляндия предоставит 30 миллионов евро кредитов странам, пострадавшим от российской агрессии. Эти средства, помимо прочего, пойдут на борьбу с распространением инфекционных заболеваний.
В Украине средства используются для нужд здравоохранения, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, строительства жилья и соцобеспечения.
62 млн евро пойдет на восстановление Украины и Молдовы: 12 млн – как грант, а 50 млн – как кредит. Кроме того, Финляндия предоставит 30 миллионов евро кредитов странам, пострадавшим от российской агрессии. Эти средства, помимо прочего, пойдут на борьбу с распространением инфекционных заболеваний.
В Украине средства используются для нужд здравоохранения, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, строительства жилья и соцобеспечения.
Это поможет:
- улучшить доступ к услугам здравоохранения;
- модернизировать медицинское обслуживание;
- повысить доступность услуг в условиях дефицита энергии;
- отремонтировать жизненно важные сети дорог и железных дорог, жилые дома;
- поддерживать сельскохозяйственную деятельность;
- уделить внимание правам женщин и людей с инвалидностью.
В Молдове Кризисная финансовая программа IDA направлена на помощь беженцам из Украины и экономическую и социальную поддержку Кишинева.
Международная ассоциация развития (IDA) является опытным и надежным игроком в странах с развивающейся экономикой и в кризисных зонах. Это важный партнер по реализации целей политики развития Финляндии. Финляндия является членом и акционером IDA.
Международная ассоциация развития (IDA) является опытным и надежным игроком в странах с развивающейся экономикой и в кризисных зонах. Это важный партнер по реализации целей политики развития Финляндии. Финляндия является членом и акционером IDA.
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