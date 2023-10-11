Финляндия упростит изъятие недвижимости у россиян

09:03 11 октября Киев, Украина

Министр юстиции Финляндии, Леена Мэри, объявила о намерении правительства упростить процедуру изъятия недвижимости, принадлежащей россиянам. Эту информацию предоставило информационное агентство Yle.



Министр подчеркнула, что необходимо разрешить долгосрочную ситуацию, когда официальные уведомления российским владельцам недвижимости не могут быть доставлены. Одним из конкретных примеров стал случай арены Хельсинки, ранее известной как "Хартвалл". Ее генеральными владельцами являются российские олигархи Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, которые внесены в санкционный список из-за вторжения в Украину. Россияне управляют частью арены через Arena Events.



Усугубляет эту ситуацию ужесточение ограничений на въезд для российских владельцев недвижимости в Финляндию, которое произошло в июле, а также запрет на въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в россии, начиная с сентября.



Также сообщается, что российские владельцы недвижимости все чаще не соблюдают свои финансовые обязательства, что приводит к участившимся случаям взыскания задолженности. Оборванные банковские связи между россией и Финляндией, а также возможное закрытие счетов россиян в финских банках, дополняют картину. Это оказывает негативное воздействие на состояние недвижимости, увеличивая проблемы с уплатой налогов и задолженностями перед жилищными ассоциациями.



Вследствие этого, имуществом может быть воспользовано в процессе принудительного взыскания для погашения долгов, а жилищные компании могут взять под свой контроль квартиры в случае, если владелец не выполняет обязательные платежи.