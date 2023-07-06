Финляндия предоставит Украине семнадцатый пакет военной помощи

15:39 06 июля Киев, Украина

Финляндия предоставит Украине семнадцатый пакет военной помощи. В частности, он будет включать зенитное вооружение и боеприпасы. Это предложение правительства одобрил президент страны Саули Ниинио.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии, 6 июля.

Замена оборонных средств в этом пакете обойдется Финляндии примерно в 105 миллионов евро. Общая стоимость всех предоставленных пакетов оборонного оборудования составляет около 1,2 млрд евро.
"Мы продолжим поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Результат войны будет определять порядок безопасности Европы и Финляндии на десятилетие, поэтому поддержка Украины является неотъемлемой частью безопасности Финляндии", - сказал министр обороны Антти Хяккянен.
По оперативным причинам и для того, чтобы гарантировать, что доставка достигнет места назначения, более подробная информация о содержании пакета помощи и способе доставки предоставляться не будет.
"При принятии решения о предоставлении дополнительной помощи учтены как потребности Украины, так и ресурсы Сил обороны", - говорится в сообщении.
25 мая Финляндия предоставила Украине шестнадцатый пакет оборонной помощи на сумму 109 млн. евро.