Финляндия предоставит Украине семнадцатый пакет военной помощи. В частности, он будет включать зенитное вооружение и боеприпасы. Это предложение правительства одобрил президент страны Саули Ниинио.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии, 6 июля.
Замена оборонных средств в этом пакете обойдется Финляндии примерно в 105 миллионов евро. Общая стоимость всех предоставленных пакетов оборонного оборудования составляет около 1,2 млрд евро.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии, 6 июля.
Замена оборонных средств в этом пакете обойдется Финляндии примерно в 105 миллионов евро. Общая стоимость всех предоставленных пакетов оборонного оборудования составляет около 1,2 млрд евро.
По оперативным причинам и для того, чтобы гарантировать, что доставка достигнет места назначения, более подробная информация о содержании пакета помощи и способе доставки предоставляться не будет.
25 мая Финляндия предоставила Украине шестнадцатый пакет оборонной помощи на сумму 109 млн. евро.
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