15:39 06 июля Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии, 6 июля.



Замена оборонных средств в этом пакете обойдется Финляндии примерно в 105 миллионов евро. Общая стоимость всех предоставленных пакетов оборонного оборудования составляет около 1,2 млрд евро. Финляндия предоставит Украине семнадцатый пакет военной помощи. В частности, он будет включать зенитное вооружение и боеприпасы . Это предложение правительства одобрил президент страны Саули Ниинио.Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии, 6 июля.Замена оборонных средств в этом пакете обойдется Финляндии примерно в 105 миллионов евро. Общая стоимость всех предоставленных пакетов оборонного оборудования составляет около 1,2 млрд евро.

"Мы продолжим поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Результат войны будет определять порядок безопасности Европы и Финляндии на десятилетие, поэтому поддержка Украины является неотъемлемой частью безопасности Финляндии", - сказал министр обороны Антти Хяккянен.

По оперативным причинам и для того, чтобы гарантировать, что доставка достигнет места назначения, более подробная информация о содержании пакета помощи и способе доставки предоставляться не будет.

"При принятии решения о предоставлении дополнительной помощи учтены как потребности Украины, так и ресурсы Сил обороны", - говорится в сообщении.

25 мая Финляндия предоставила Украине шестнадцатый пакет оборонной помощи на сумму 109 млн. евро.