Финляндия предоставит 18-ю партию военной помощи Украине

16:12 25 августа Киев, Украина

Финляндия анонсировала свою готовность предоставить Украине 18 партию военной помощи.

По информации, поступившей от правительства страны 25 августа, стоимость поставляемого военного оборудования оценивается приблизительно в 94 миллиона евро.

Общая экономическая ценность всего комплекса военной поддержки, предоставляемой Финляндией, подсчитывается в районе 1,3 миллиарда евро.

Полный перечень предоставляемых ресурсов и установленное расписание поставок не разглашаются по соображениям обеспечения надежности транспортировки.