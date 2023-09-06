Финляндия предоставит 18-ю партию военной помощи Украине

Финляндия анонсировала свою готовность предоставить Украине 18 партию военной помощи.
По информации, поступившей от правительства страны 25 августа, стоимость поставляемого военного оборудования оценивается приблизительно в 94 миллиона евро.
Общая экономическая ценность всего комплекса военной поддержки, предоставляемой Финляндией, подсчитывается в районе 1,3 миллиарда евро.
Полный перечень предоставляемых ресурсов и установленное расписание поставок не разглашаются по соображениям обеспечения надежности транспортировки.
По информации, поступившей от правительства страны 25 августа, стоимость поставляемого военного оборудования оценивается приблизительно в 94 миллиона евро.
Общая экономическая ценность всего комплекса военной поддержки, предоставляемой Финляндией, подсчитывается в районе 1,3 миллиарда евро.
Полный перечень предоставляемых ресурсов и установленное расписание поставок не разглашаются по соображениям обеспечения надежности транспортировки.
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