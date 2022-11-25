Финляндия поможет Украине получить оборудование для энергетики - премьер страны

Финляндия поможет Украине с приобретением оборудования для энергетического сектора, пострадавшего в результате российских обстрелов.
Об этом в своем Twitter заявила премьер страны Санна Марин.
Об этом в своем Twitter заявила премьер страны Санна Марин.
Санна Марин напомнила, что Финляндия также оказывает Украине оборонную и другую материальную и гуманитарную помощь.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли пообещал предоставить Украине 3 миллиона фунтов (около 3,6 миллиона долларов США), чтобы обеспечить практическую помощь, в которой нуждается страна в течение зимы.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли пообещал предоставить Украине 3 миллиона фунтов (около 3,6 миллиона долларов США), чтобы обеспечить практическую помощь, в которой нуждается страна в течение зимы.
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