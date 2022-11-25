Финляндия поможет Украине получить оборудование для энергетики - премьер страны

10:51 25 ноября Киев, Украина





Об этом в своем Twitter заявила премьер страны Санна Марин. Финляндия поможет Украине с приобретением оборудования для энергетического сектора, пострадавшего в результате российских обстрелов.Об этом в своем Twitter заявила премьер страны Санна Марин.

"Украине не хватает электричества и воды, поскольку россия жестоко и незаконно наносит удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Вклад частного сектора в приобретение энергетического оборудования также будет крайне необходим и крайне важен", - написала она в своем Twitter.

Санна Марин напомнила, что Финляндия также оказывает Украине оборонную и другую материальную и гуманитарную помощь.



Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли пообещал предоставить Украине 3 миллиона фунтов (около 3,6 миллиона долларов США), чтобы обеспечить практическую помощь, в которой нуждается страна в течение зимы.