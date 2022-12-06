Финляндия, Польша и Эстония отреагировали на слова Макрона о "гарантиях безопасности" для россии

Президент Франции Эммануэль Макрон 3 декабря выразил мнение, что Европе нужно подготовиться, как дать "гарантии" россии в день, "когда она вернется за стол переговоров".
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто не поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, поскольку именно рф действует против международного порядка.
Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Yle.
Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Yle.
По его словам, сейчас россия действует против международного порядка и выступает в роли захватчика территорий других стран. В качестве примера он привел конфликт в Грузии, оккупацию Крыма и части территории областей на Востоке Украины.
Глава МИД Польши Марцин Пшидач, реагируя на высказывания президента Франции заявил, что россия является агрессором, представляющим угрозу соседним странам. Следовательно, если кто нуждается в гарантиях безопасности, то это Украина и страны Центрально-Восточной Европы.
Как отметил Пшидач, россия является агрессором и тем, кто уничтожает международный порядок. Однако сейчас она "старыми советскими
методами" пытается подавать все наоборот.
Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что говорить о мире с россией сейчас опасно. Сначала россия должна вывести войска с украинских территорий, а затем должна быть обеспечена безопасность Украины, отметила она.
Каллас отказалась прямо комментировать слова Макрона, однако сказала, что "позиция Эстонии по обеспечению европейской безопасности была давней и четкой: сегодня в центре внимания свободного мира должно быть то, как помочь Украине победить и обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе".
Каллас отказалась прямо комментировать слова Макрона, однако сказала, что "позиция Эстонии по обеспечению европейской безопасности была давней и четкой: сегодня в центре внимания свободного мира должно быть то, как помочь Украине победить и обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе".
По словам Каллас, инициатива на поле боя сейчас находится в руках Украины, успешно освобождающей свои территории. россии нужен перерыв, чтобы выиграть время, собраться с силами и подготовиться к следующему наступлению.
По ее словам, россия требовала "гарантий безопасности" на протяжении многих лет.
Она подчеркнула, что сегодня суть не только в безопасности Украины, но и всей европейской архитектуре безопасности, в центре которой территориальная целостность, суверенитет государств и недопустимость агрессии. Вопрос в том, действительны ли эти принципы или нет.
Каллас особо отметила, что НАТО является никому не угрожающей оборонной организацией: "НАТО — это альянс, созданный для защиты своих членов... миллионов людей от российских военных преступлений и завоеваний".
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