Финляндия передала Украине 9 спецавтомобилей для борьбы с чрезвычайными ситуациями

17:43 23 октября Киев, Украина

Правительство Финляндии 23 октября передало Украине 9 спецавтомобилей, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Следовательно, украинская сторона получила:
  • 4 карета скорой помощи;
  • 3 пожарных автомобиля;
  • 1 автоцистерну;
  • 1 автоподъемник.
Часть техники будет передана Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"У спасателей нет оружия, но сегодня мы на своем фронте приближаем нашу общую Победу: спасаем людей, ликвидируем последствия враждебной агрессии. Уже неоднократно украинские спасатели получали техническую помощь от дружественной Финляндии. Это техника и оборудование, необходимые для работы в условиях войны", - отметил и.о. председателя ГСЧС Владимир Демчук.