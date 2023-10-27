Финляндия передала Украине 9 спецавтомобилей для борьбы с чрезвычайными ситуациями
17:43 23 октября Киев, Украина
Правительство Финляндии 23 октября передало Украине 9 спецавтомобилей, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)
.
Следовательно, украинская сторона получила:
- 4 карета скорой помощи;
- 3 пожарных автомобиля;
- 1 автоцистерну;
- 1 автоподъемник.
Часть техники будет передана Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"У спасателей нет оружия, но сегодня мы на своем фронте приближаем нашу общую Победу: спасаем людей, ликвидируем последствия враждебной агрессии. Уже неоднократно украинские спасатели получали техническую помощь от дружественной Финляндии. Это техника и оборудование, необходимые для работы в условиях войны", -
отметил и.о. председателя ГСЧС Владимир Демчук.
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