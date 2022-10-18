Финляндия не исключает конфискации недвижимости у россиян

Власти Финляндии не исключают возможность изъятия имущества граждан рф, если оно находится на финской территории, важной для национальной безопасности, заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.
Министр обороны пообещал в ближайшее время внести в парламент страны закон, который ужесточит сделки с недвижимостью для граждан, не входящих в ЕС государств. Однако он не считает, что все сделки россиян с недвижимостью в Финляндии представляют угрозу для безопасности.
В первую неделю после начала мобилизации в россии в Финляндию бежали около 43 тыс. человек. На фоне массового притока власти Финляндии приняли решение ограничить въезд для россиян. Граница страны с 30 сентября закрыта для граждан россии с туристическими визами. Попасть в страну можно только по особым причинам.
Кроме этого, по словам главы погранслужбы Финляндии Паси Костамоваара, в этом году страна начнет строить забор на границе с россией на случай, если Москва ограничит выезд из страны и начнутся беспорядки. Всего будет ограждено 10–20% восточной границы, общая протяженность которой составляет около 1300 км. Забор построят на 50 лет.
В свою очередь, министр обороны Кайкконен отметил, что Финляндия хорошо подготовлена на случай обороны. После вторжения россии в Украину рекордное число финских резервистов подали заявления о возвращении на госслужбу.
По его словам, численность армии Финляндии во время войны составит 280 тыс. человек.
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