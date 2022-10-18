Финляндия не исключает конфискации недвижимости у россиян

13:51 18 октября Киев, Украина

Власти Финляндии не исключают возможность изъятия имущества граждан рф, если оно находится на финской территории, важной для национальной безопасности, заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

«Да, это также возможно, если будет выявлен реальный риск и представлены достаточные основания. Инструмент для этого тоже существует», — пояснил Кайкконен. Он не стал комментировать, рассматривается ли сейчас такая мера на уровне правительства, но подчеркнул, что право «преимущественной покупки» уже использовалось несколько раз.

Министр обороны пообещал в ближайшее время внести в парламент страны закон, который ужесточит сделки с недвижимостью для граждан, не входящих в ЕС государств. Однако он не считает, что все сделки россиян с недвижимостью в Финляндии представляют угрозу для безопасности.

«Не исключено, что некоторые из них сопряжены с риском», — уточнил Кайкконен.

В первую неделю после начала мобилизации в россии в Финляндию бежали около 43 тыс. человек. На фоне массового притока власти Финляндии приняли решение ограничить въезд для россиян. Граница страны с 30 сентября закрыта для граждан россии с туристическими визами. Попасть в страну можно только по особым причинам.



Кроме этого, по словам главы погранслужбы Финляндии Паси Костамоваара, в этом году страна начнет строить забор на границе с россией на случай, если Москва ограничит выезд из страны и начнутся беспорядки. Всего будет ограждено 10–20% восточной границы, общая протяженность которой составляет около 1300 км. Забор построят на 50 лет.



В свою очередь, министр обороны Кайкконен отметил, что Финляндия хорошо подготовлена на случай обороны. После вторжения россии в Украину рекордное число финских резервистов подали заявления о возвращении на госслужбу.

«Добровольные курсы национальной обороны заполняются в рекордно короткие сроки, люди присоединяются к отраслевым организациям и приходят на курсы повышения квалификации с хорошей мотивацией», — сказал Кайкконен.

По его словам, численность армии Финляндии во время войны составит 280 тыс. человек.