Финляндия не договорилась с Турцией: вступление в НАТО откладывается

Глава Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что его страна не смогла договорится с Турцией, и вступление в НАТО, скорее всего, откладывается до сентября.
Такое заявление он сделал по итогам трехсторонней встречи с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО.
Советник финского президента по вопросам безопасности и внешней политики Петри Хаккарайнен, возглавивший делегацию страны в Брюсселе, уточнил, что по некоторым темам стороны достигли «очевидного прогресса», но на решение некоторых вопросов понадобится больше времени.
Представитель президента Турции Ибрагим Калын добавил, что прогресс в диалоге будет зависеть «направления и скорости, с которой эти страны предпримут следующие шаги».
После предыдущих переговоров турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не готова согласиться на вступление двух стран в альянс, пока у власти там находятся сторонники «террористов».
Представитель президента Турции Ибрагим Калын добавил, что прогресс в диалоге будет зависеть «направления и скорости, с которой эти страны предпримут следующие шаги».
После предыдущих переговоров турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не готова согласиться на вступление двух стран в альянс, пока у власти там находятся сторонники «террористов».
В Швеции выступили против подобных обвинений, отметив, что насилию, терроризму и экстремизму нет места в шведском демократическом обществе.
Швеция и Финляндия захотели присоединиться к НАТО после вторжения российских войск в Украину. Для вступления их кандидатуры должны одобрить все 30 членов объединения, против выступает только Турция, которая обвинила Стокгольм и Хельсинки в укрывательстве террористов — ими Анкара считает членов Рабочей партии Курдистана, которая якобы пыталась организовать госпереворот в 2016 году.
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