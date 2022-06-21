Финляндия не договорилась с Турцией: вступление в НАТО откладывается

18:58 21 июня Киев, Украина

Глава Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что его страна не смогла договорится с Турцией, и вступление в НАТО , скорее всего, откладывается до сентября.

Такое заявление он сделал по итогам трехсторонней встречи с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО.

«Мне бы не хотелось называть конкретные даты. Возможно, это [вступить в альянс] не получится сделать до сентября. Но мы довольны уже тем, что переговоры начались», — сказал он, выразив надежду, что в итоге государства смогут прийти к соглашению.

Советник финского президента по вопросам безопасности и внешней политики Петри Хаккарайнен, возглавивший делегацию страны в Брюсселе, уточнил, что по некоторым темам стороны достигли «очевидного прогресса», но на решение некоторых вопросов понадобится больше времени.



Представитель президента Турции Ибрагим Калын добавил, что прогресс в диалоге будет зависеть «направления и скорости, с которой эти страны предпримут следующие шаги».



После предыдущих переговоров турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не готова согласиться на вступление двух стран в альянс, пока у власти там находятся сторонники «террористов».

«Они все еще позволяют террористам гулять по улицам Стокгольма, а также охраняют их при помощи собственной полиции», — уточнил политик.

В Швеции выступили против подобных обвинений, отметив, что насилию, терроризму и экстремизму нет места в шведском демократическом обществе.