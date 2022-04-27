Финляндия не будет платить за российский газ в рублях

19:20 27 апреля Киев, Украина

Министр по делам ЕС Титти Туппурайнен заявила, что Финляндия не намерена соглашаться на выдвинутые россией условия по оплате поставок газа в рублях.

«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи, это можно рассматривать как шантаж и как часть геополитических усилий россии», — заявила она.