Финляндия не будет платить за российский газ в рублях

19:20 27 апреля Киев, Украина

Министр по делам ЕС Титти Туппурайнен заявила, что Финляндия не намерена соглашаться на выдвинутые россией условия по оплате поставок газа в рублях.
«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи, это можно рассматривать как шантаж и как часть геополитических усилий россии», — заявила она.
Платежи в рублях — это требование президента россии путина, он хочет, чтобы потребители газа открывали собственные счета в Газпромбанке, платежи на которые производились бы в евро или долларах, а затем конвертировались в рубли. Таким образом, Россия могла бы обойти санкции и пополнить свою казну.
 
Напомним россия уже перекрыла газовые краны Польше в отместку за несогласие на платежи в российских рублях, после чего Польша объявила о выходе страны из любой формы зависимости от россии.