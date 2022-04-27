Финляндия не будет платить за российский газ в рублях

Министр по делам ЕС Титти Туппурайнен заявила, что Финляндия не намерена соглашаться на выдвинутые россией условия по оплате поставок газа в рублях.
Платежи в рублях — это требование президента россии путина, он хочет, чтобы потребители газа открывали собственные счета в Газпромбанке, платежи на которые производились бы в евро или долларах, а затем конвертировались в рубли. Таким образом, Россия могла бы обойти санкции и пополнить свою казну.
Напомним россия уже перекрыла газовые краны Польше в отместку за несогласие на платежи в российских рублях, после чего Польша объявила о выходе страны из любой формы зависимости от россии.
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