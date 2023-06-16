Финляндия направила новый пакет военной помощи Украине

Украина получит 16-й по счету пакет военной помощи от Финляндии на сумму 109 млн евро. В него входят, среди прочего, зенитное вооружение и боеприпасы.
Об этом сообщили в министерстве обороны страны.
В ведомстве добавили, что Финляндия будет продолжать поддерживать Украину вместе с международными партнерами. По словам министра обороны Антти Кайкконена, общая стоимость всех пакетов военной помощи, предоставленных Финляндией Украине, составляет 1,1 миллиарда евро.
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