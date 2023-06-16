Финляндия направила новый пакет военной помощи Украине

16:28 25 мая Киев, Украина

Украина получит 16-й по счету пакет военной помощи от Финляндии на сумму 109 млн евро. В него входят, среди прочего, зенитное вооружение и боеприпасы.

Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

"Из соображений безопасности дополнительная информация о конкретном содержании, способе доставки или времени прибытия предоставляться не будет", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Финляндия будет продолжать поддерживать Украину вместе с международными партнерами. По словам министра обороны Антти Кайкконена, общая стоимость всех пакетов военной помощи, предоставленных Финляндией Украине, составляет 1,1 миллиарда евро.