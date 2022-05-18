Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире союзников

Теперь заявки стран должен согласовать каждый из 30 союзников в Североатлантическом альянсе.

"Это прекрасный день в критический момент для нашей безопасности… Каждая страна имеет право выбирать свой путь. Вы сделали свой выбор после тщательно демократического процесса, и я приветствую ваше решение присоединиться к НАТО. Вы – наши ближайшие партеры, и ваше членство увеличит нашу общую безопасность. Это исторический момент", - заявил Йенс Столтенберг.