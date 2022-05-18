Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире союзников
09:56 18 мая Киев, Украина
18 мая посол Финляндии при НАТО
Клаус Корхонен и посол Швеции Аксель Вернгоф официально подали заявки своих стран на вступление в Североатлантический альянс. Они встретились с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
«Исторический день. Сегодня Финляндия и Швеция представляют письма, в которых выражают заинтересованность их стран подать заявку на вступление в НАТО» –
говорится в Twitter миссии Финляндии при НАТО.
Теперь заявки стран должен согласовать каждый из 30 союзников в Североатлантическом альянсе.
"Это прекрасный день в критический момент для нашей безопасности… Каждая страна имеет право выбирать свой путь. Вы сделали свой выбор после тщательно демократического процесса, и я приветствую ваше решение присоединиться к НАТО. Вы – наши ближайшие партеры, и ваше членство увеличит нашу общую безопасность. Это исторический момент", - заявил Йенс Столтенберг.
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