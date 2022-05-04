Финляндия и Швеция могут рассчитывать на поддержку Германии в вопросе вступления в НАТО - Шольц

В качестве реакции на вторжение россии в Украину Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддержать страны в их стремлении присоединиться к Альянсу.
На встрече с премьер-министрами обеих стран Шольц отметил, что Берлин следит за дебатами о членстве в организации.
Ожидается, что Финляндия подаст заявку на вступление до 17 мая. По словам Марин, агрессия россии против своего соседа «полностью изменила нашу среду безопасности» и «пути назад нет».
Андерссон рассказала, что ее правительство и партии шведского парламента анализируют вопросы национальной политики безопасности. Результаты будут представлены 13 мая.
россия высказывает две противоположные точки зрения о планах двух стран, заявила в апреле министр иностранных дел Швеции Анн Линде. С одной стороны, Москва неоднократно предупреждала о «последствиях» в случае присоединения, но, с другой стороны, она заявляет, что ей всё равно, будет в НАТО 30 или 32 члена, рассказала шведский министр.
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