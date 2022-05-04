Финляндия и Швеция могут рассчитывать на поддержку Германии в вопросе вступления в НАТО - Шольц

08:50 04 мая Киев, Украина

В качестве реакции на вторжение россии в Украину Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддержать страны в их стремлении присоединиться к Альянсу.

На встрече с премьер-министрами обеих стран Шольц отметил, что Берлин следит за дебатами о членстве в организации.

«Мы всё для себя решили. Если эти две страны решат, что они хотят вступить в НАТО, они могут рассчитывать на нашу поддержку», — подчеркнул Шольц. Он заверил, что Швеция и Финляндия могут «в любом случае всегда рассчитывать на поддержку Германии, независимо от своего статуса в НАТО».

Ожидается, что Финляндия подаст заявку на вступление до 17 мая. По словам Марин, агрессия россии против своего соседа «полностью изменила нашу среду безопасности» и «пути назад нет».

«россия очень ясно дала понять, что не привержена ни фундаментальным принципам европейской безопасности, ни международному праву. Поскольку россия ошибочно заявила о своем праве диктовать выбор другим, политика „открытых дверей“ НАТО стала еще важнее для всех нас», - заявила премьер-министр Финляндии.

Андерссон рассказала, что ее правительство и партии шведского парламента анализируют вопросы национальной политики безопасности. Результаты будут представлены 13 мая.

«Анализ включает в себя будущее международное оборонное партнерство Швеции, в том числе обсуждение НАТО, и все варианты находятся на столе переговоров», — рассказала премьер-министр. Швеция, как и другие страны, адаптируется к новым обстоятельствам, отметила она.

россия высказывает две противоположные точки зрения о планах двух стран, заявила в апреле министр иностранных дел Швеции Анн Линде. С одной стороны, Москва неоднократно предупреждала о «последствиях» в случае присоединения, но, с другой стороны, она заявляет, что ей всё равно, будет в НАТО 30 или 32 члена, рассказала шведский министр.