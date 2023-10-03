Финляндия готовит 19-й пакет военной помощи для Украины на 94 млн евро

16:50 03 октября Киев, Украина

Правительство Финляндии готовит 19-й пакет военной помощи для Украины на общую сумму 94 миллиона евро. Эту информацию огласила министр иностранных дел Финляндии, Элина Валтонен, в своем Twitter-аккаунте.



Валтонен подчеркнула, что общая помощь, предоставленная Хельсинки Украине, уже достигла двух миллиардов евро. Она также отметила, что следующий пакет оборонной техники находится в стадии подготовки и подчеркнула важность Украины как крупнейшего партнера по развитию.



Министр подчеркнула, что поддержка Украины со стороны Финляндии и Европейского союза будет продолжаться "столько, сколько нужно". Новый пакет военной помощи от Финляндии составит 94 миллиона евро. В завершении она выразила уверенность в победе свободы и поблагодарила Министра иностранных дел Украины, Дмитрия Кулебу, за гостеприимство в Киеве.