Финляндия готова воевать с россией в случае нападения

18:09 22 июня Киев, Украина

Главнокомандующий ВС Финляндии Тимо Кивинен заявил, что его страна десятилетиями готовились к нападению россии и в случае вторжения готова дать жесткий отпор агрессору.

Об этом он сказал Reuters 22 июня.